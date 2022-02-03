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15 марта, 19:03 • 104040 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137357 просмотра

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Германия ослабила карантинные ограничения

Германия ослабила карантинные ограничения

Киев • УНН

 • 19927 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Германия ослабила карантинные ограничения, теперь разрешены массовые мероприятия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Германия позволит посещать массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью зрителей до 10 000, а в закрытом помещении до 4 000 посетителей. Новые правила вступают в силу, как только федеральные земли обновят свои правила.

В целом такое решение согласовали 16 федеративных земель. Всем посетителям необходимо носить маски. Понадобятся подтверждение вакцинации или выздоровления, а также статус повторной прививки или отрицательный результат теста, в зависимости от состояния.

События, которые не квалифицируются как национальные главные события из более 2000 зрителей, все ещё попадают под действие государственных правил.

В среду Германия побила новый рекорд коронавируса: за 24 часа было зарегистрировано ещё 208 498 случаев. Заболевания превысило 10 миллионов случаев заражения в целом.

Добавим

Ежедневное количество заражений COVID-19 в столице ЯпонииТокио впервые превысила20 тысяч человек

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