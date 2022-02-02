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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Щоденна кількість заражень COVID-19 у Токіо вперше перевищила 20 тисяч осіб

Щоденна кількість заражень COVID-19 у Токіо вперше перевищила 20 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 14380 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Кількість нових випадків захворювання COVID-19 у Токіо вперше перевищило 20 000 у середу, через хвилю варіанту Omicron, що досягла свого піку в Японії. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Кількість загальнонаціональних випадків досягла рекордних 91 760, тоді як 18 префектур зафіксували історичний максимум, згідно з підрахунком онлайн-служби новин JX Press.

Токіо повідомив про 21 576 нових випадків, перевищивши попередній рекорд 17 631 в японській столиці в п'ятницю.

Рівень використання лікарняних ліжок, зарезервованих для пацієнтів з COVID-19, зріс до 51,4%. Чиновники раніше заявляли, що надзвичайний стан буде потрібний, якщо показник досягне 50%, але тепер рішення залежатиме від кількості серйозних випадків та інших факторів.

Столиця і більшість префектур Японії нині перебувають під обмеженнями для стримування поширення коронавірусу.

Західна префектура Осака повідомила про 11 171 нове зараження в порівнянні з рекордними 11 881 у вівторок.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив у середу, що уряд не планує оголошувати надзвичайний стан, але зберігає пильність.

Міністерство охорони здоров'я Японії вирішило змінити період очікування до семи днів, починаючи з того моменту, коли у інфікованих осіб виявляться симптоми COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість нових заражень коронавірусом в Японії за добу вперше з початку пандемії перевищило позначку 50 тисяч

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