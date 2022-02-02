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15 марта, 19:03 • 105164 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121272 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114943 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103638 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100876 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90724 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122465 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Ежедневное количество заражений COVID-19 в Токио впервые превысило 20 тысяч человек

Ежедневное количество заражений COVID-19 в Токио впервые превысило 20 тысяч человек

Киев • УНН

 • 14377 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Число новых случаев заболевания COVID-19 в Токио впервые превысило 20 000 в среду, из-за волны варианта Omicron, что достигла своего пика в Японии. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Количество общенациональных случаев достигло рекордных 91 760, тогда как 18 префектур зафиксировали исторический максимум, согласно подсчету онлайн-службы новостей JX Press.

Токио сообщил о 21 576 новых случаях, превысив предыдущий рекорд 17 631 в японской столице в пятницу.

Уровень использования больничных коек, зарезервированных для пациентов с COVID-19, вырос до 51,4%. Чиновники ранее заявляли, что чрезвычайное положение будет нужно, если показатель достигнет 50%, но теперь решение будет зависеть от количества серьезных случаев и других факторов.

Столица и большинство префектур Японии ныне находятся под ограничениями для сдерживания распространения коронавируса.

Западная префектура Осака сообщила о 11 171 новом заражении по сравнению с рекордными 11 881 во вторник.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацун заявил в среду, что правительство не планирует объявлять чрезвычайное положение, но сохраняет бдительность.

Министерство здравоохранения Японии решило изменить период ожидания до семи дней, начиная с того момента, когда у инфицированных лиц обнаружатся симптомы COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество новых заражений коронавирусом в Японии за сутки впервые с начала пандемии превысило 50 тысяч

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