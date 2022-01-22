Кількість нових заражень коронавірусом в Японії за добу вперше з початку пандемії перевищило позначку 50 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У суботу Японія вперше зареєструвала понад 50 тисяч випадків коронавірусу, оскільки варіант Omicron продовжує швидко поширюватися. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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У столиці Токіо було зареєстровано 11 227 нових випадків захворювання на коронавірус, що є четвертим рекордом щоденних випадків зараження COVID-19.
За даними уряду Токіо, у суботу троє людей у Токіо померли від COVID-19, а 12 перебувають у тяжкому стані.
Близько 34,3% лікарняних ліжок у столиці були зайняті хворими на коронавірус. Підвищення заповнюваності до 50% вимагатиме запровадження надзвичайного стану з більш жорсткими обмеженнями, заявила місцева влада.
Префектура Осака оголосила про 7 375 випадків зараження, другий рекорд поспіль і два смертельні випадки.
30 із 47 префектур Японії встановили рекорди.
Додамо
За даними канцелярії прем'єр-міністра, станом на п'ятницю 78,7% населення Японії було повністю вакциновано, але лише 1,5% отримали повторне щеплення.
Міністерство охорони здоров'я у п'ятницю схвалило використання вакцини Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років з метою підвищення рівня вакцинації.