Без масок на ринках та публічних місцях: пом'якшення карантину у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Незважаючи на щоденний приріст інфікованих у 300 тисяч людей, влада Франції скасувала маски на вулиці та обмеження щодо чисельності масових заходів, пославшись на стабільну ситуацію в лікарнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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З середи у Франції скасоване правило обов'язкового носіння масок у громадських місцях на свіжому повітрі. Зокрема, вони більше не потрібні на французьких гірськолижних курортах, ринках та шкільних дворах.
Крім того, знято режим обов'язкової віддаленої роботи. Скасовано обмеження за чисельністю відвідувачів спортивних та культурних установ, а також учасників масових заходів такі як концерти чи фестивалі.
Наступний етап пом'якшення карантину - 16 лютого
Високі показники вакцинованих у Франції дозволяють "боротися" омікроном без локдауну. Про це заявив офіційний представник уряду Габріель Атталь. За його словами, є підстави сподіватися на закінчення кризи, пов'язаної з пандемією.
Водночас він закликав жителів країни, які досі не вакцинувалися або не пройшли повного курсу вакцинації від COVID-19, зробити це якнайшвидше. З 15 лютого наявність третього, бустерного щеплення вимагатимуть вже через чотири місяці після перших двох доз вакцини це необхідно для отримання "паспорта вакцинації", подорожей потягами та літаків, а також відвідування кінотеатрів, кафе та ресторанів.
Вже в 11 із 13 регіонів Франції кількість нових випадків зараження коронавірусом знижується. Влада Франції запевняє, що вже за два тижні ще більше послаблять карантин.
Додамо
Схожі послаблення карантину ввела і Німеччина.