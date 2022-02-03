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Без масок на рынках и публичных местах: смягчение карантина во Франции

Без масок на рынках и публичных местах: смягчение карантина во Франции

Киев • УНН

 • 25359 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Несмотря на ежедневный прирост инфицированных в 300 тысяч человек, власти Франции отменили маски на улице и ограничения по численности массовых мероприятий, сославшись на стабильную ситуацию в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Со среды во Франции отменено правило обязательного ношения масок в общественных местах на свежем воздухе. В частности, они больше не нужны на французских горнолыжных курортах, рынках и школьных дворах.

Кроме того, снят режим обязательной удаленной работы. Отменены ограничения по численности посетителей спортивных и культурных учреждений, а также участников массовых мероприятий таких как концерты и фестивали.

Следующий этап смягчения карантина - 16 февраля

Высокие показатели вакцинированных во Франции позволяют "бороться" с омикроном без локдауна. Об этом заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. По его словам, есть основания надеяться на окончание кризиса, связанного с пандемией.

В то же время он призвал жителей страны, которые до сих пор не вакцинировались или не прошли полного курса вакцинации от COVID-19, сделать это как можно быстрее. С 15 февраля наличие третьей, бустерной дозы будут потребовать уже через четыре месяца после первых двух прививок. Это необходимо для получения "паспорта вакцинации", путешествий поездами и самолётами, а также посещение кинотеатров, кафе и ресторанов.

Уже в 11-ти из 13-ти регионов Франции количество новых случаев заражения коронавирусом снижается. Власти Франции уверяют, что уже через две недели ещё больше ослабят карантин.

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