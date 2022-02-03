Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28.38 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28.38 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.387600 грн за долар;
32.141900 грн за євро;
0.374350 грн за російський рубль;
38.543300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 лютого курс долара, фунта, євро та рубля зріс:
+0.070 грн за долар;
+0.254 грн за євро;
+0.005 грн за російський рубль;
-0.178 грн за фунт стерлінгів.