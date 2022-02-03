На 3 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національний банк України на 3 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 3 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 646.7804 грн;
Срібло — 20.8462 грн;
Платина — 954.0817 грн;
Паладій — 2 190.8484 грн.
У порівнянні з 2 лютого курс золота, паладію та платини зріс, срібла - впав:
Золото — +3,173 грн;
Срібло — -0,011 грн;
Платина — +4,451 грн;
Паладій — +24,645грн.