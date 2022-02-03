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15 марта, 19:03 • 103570 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136375 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119557 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113382 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102637 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100380 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88494 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На 3 февраля установлена цена на банковские металлы

На 3 февраля установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 22793 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 3 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 3 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1646.7804 грн

Серебро — 20.8462 грн

Платина — 954.0817 грн

Палладий — 2190.8484 грн.

В сравнении с 2 февраля курс золота, палладия и платины вырос, серебра - упал:

Золото — +3,173 грн;

Серебро — -0,011 грн;

Платина — +4,451 грн;

Палладий — +24,645 грн.

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