ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На території ООС з боку збройних формувань агресора зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, зокрема із забороненої зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку окупантів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Вогонь відкрили поблизу контрольного пункту "Гнутове", що на Донеччині. Противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.
Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Без втрат серед особового складу українських військових.
Станом на 7-му ранку, 3 лютого, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.