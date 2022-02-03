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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 15833 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. На території ООС з боку збройних формувань агресора зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, зокрема із забороненої зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку окупантів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Вогонь відкрили поблизу контрольного пункту "Гнутове", що на Донеччині. Противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Без втрат серед особового складу українських військових.

Станом на 7-му ранку, 3 лютого, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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