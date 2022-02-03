В Україні вже 4,16 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд - 39 620

КИЇВ. 3 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,16 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 лютого, - майже 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Другий день поспіль 4 тисячі госпіталізованих і двісті летальних випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.