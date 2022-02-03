В Украине уже 4,16 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 39 620

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 февраля, - почти 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Второй день подряд 4 тысячи госпитализированных и двести летальных исходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.