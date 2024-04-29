Німецький автогігант BMW планує інвестувати у заводи в Китаї майже 3 мільярди доларів
Київ • УНН
BMW планує інвестувати майже 3 мільярди доларів у розширення виробництва електромобілів у Шеньяні, Китай, в результаті чого загальний обсяг інвестицій у завод до 2026 року перевищить 14 мільярдів доларів.
Німецький виробник автомобілів BMW планує інвестувати майже 3 мільярди доларів у розширення своєї виробничої бази електромобілів у місті Шеньян на північному сході Китаю. про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, у результаті загальні інвестиції BMW в китайський завод становитимуть приблизно понад 14 мільярдів доларів.
Компанія до кінця 2026 року планує збудувати потужності для виробництва своїх найпопулярніших седанів великого класу Neue Klasse (Новий клас) з електродвигунами (електромобілів) та подолати технологічний розрив із конкурентами.
Це зобов’язання не тільки вказує на наш успіх у Китаї за останні три десятиліття, але й демонструє нашу впевненість на роки вперед
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Доповнення
Зазначається, що у відносинах із КНР Німеччина хоче зберегти й розширити присутність німецького бізнесу на китайському ринку та зменшити ризики, в першу чергу, через надмірну залежність Німеччини від торгівлі з Китаєм.
Нагадаємо
Тим часом як пише The Wall Street Journal, США розробляють санкції, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, щоб змусити Пекін обмежити експорт товарів подвійного призначення до рф.