Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий производитель автомобилей BMW планирует инвестировать почти 3 миллиарда долларов в расширение своей производственной базы электромобилей в городе Шэньян на северо-востоке Китая. об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в результате общие инвестиции BMW в китайский завод составят примерно более 14 миллиардов долларов.

Компания до конца 2026 года планирует построить мощности для производства своих самых популярных седанов большого класса Neue Klasse (Новый класс) с электродвигателями (электромобилей) и преодолеть технологический разрыв с конкурентами.

Это обязательство не только указывает на наш успех в Китае за последние три десятилетия, но и демонстрирует нашу уверенность на годы вперед - заявил гендиректор BMW Оливера Ципсе.

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Дополнение

Отмечается, что в отношениях с КНР Германия хочет сохранить и расширить присутствие немецкого бизнеса на китайском рынке и уменьшить риски, в первую очередь, из-за чрезмерной зависимости Германии от торговли с Китаем.

Напомним

Между тем как пишет The Wall Street Journal, США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения в РФ.