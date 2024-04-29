Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  140559 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  121798 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  163703 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  152020 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140806 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125767 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  94551 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84729 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153913 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168371 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  402038 просмотра

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

BMW планирует инвестировать почти 3 миллиарда долларов в расширение производства электромобилей в Шэньяне, Китай, в результате чего общий объем инвестиций в завод к 2026 году превысит 14 миллиардов долларов.

Экономика •   •  2191 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ

Ожидается, что делегация ХАМАСа встретится с катарскими и египетскими посредниками для обсуждения возможности прекращения огня в Газе.

Новости Мира •   •  1961 просмотра
На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

Глава Запорожской ОГА рассказал, что россияне планируют незаконно продавать захваченное жилье украинцев на оккупированных территориях Запорожской области.

Война •   •  3933 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.

политика •   •  3990 просмотра
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.

Война •   •  4590 просмотра
Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф

Латвия начала строительство противотанковых рвов у своей восточной границы в рамках Балтийской оборонительной линии для сдерживания потенциальных военных угроз.

Новости Мира •   •  4401 просмотра
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф

Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ

Италия готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.

политика •   •  5700 просмотра
Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ

Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года в Дивизионе 1В, разгромив Нидерланды со счетом 4:0 и продолжая возглавлять турнирную таблицу.

спорт •   •  5063 просмотра
Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото

Спутниковые фотографии показывают следы крупного пожара на аэродроме в краснодарском крае, после атаки беспилотника 27 апреля; аналитики предполагают, что это мог быть склад боеприпасов или место хранения горючего.

Война •   •  6003 просмотра
Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, найденные вместе с его телом после гибели "Титаника", были проданы на аукционе за рекордные $1,485 млн, установив новый мировой рекорд для памятных вещей Титаника.

Новости Мира •   •  6806 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов