28 квітня: Всесвітній день охорони праці, День біологічного годинника, Вербна неділя

Сьогодні, 28 квітня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, пише УНН.

Подія була започаткована у 2003 році Міжнародною організацією праці.

Боротьба найманих працівників за свої права розпочалася у Великій Британії під час промислової революції.

У 1802 році парламент Великої Британії прийняв закон, яким обмежив робочий день неповнолітніх на ткацьких фабриках 12 годинами, регламентував забезпечення дітей одягом, місцем для ночівлі, їх навчання основам грамоти та християнської релігії.

У 1833 році був прийнятий ще один закон, згідно якого не більше 12 годин тепер мали працювати і дорослі, заборонялася наймана праця дітей до 9 років, а також запроваджувалися посади фабричних інспекторів, які отримали право перевіряти дотримання умов праці на підприємствах.

Поступово і у Великій Британії, і у багатьох інших країнах світу приймалися закони, якими розширювалися права найманих працівників та покращувалися умови праці.

В Україні з 2006 року 28 квітня відзначається національний День охорони праці.

Ще одне сьогоднішнє споріднене свято – Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці.

За статистикою, під час виконання своїх професійних обов’язків в результаті різноманітних нещасних випадків гине близько п’яти тисяч працівників.

Щороку до 300 мільйонів людей отримують на робочих місцях виробничі травми, які призводять до втрати працездатності, як мінімум, на три дні.

Ще сьогодні можна відзначити День біологічного годинника. Подія була започаткована у США, і стала популярною у жителів багатьох країн світу.

Біологічний годинник (циркадний ритм) – це добові фази активності, які повторюються. Він потрібен для того, щоб регулювати графік сну, неспання, харчову поведінку, рівень гормонів та інші процеси. На регуляцію циркадного ритму впливає концентрація гормонів в різний час доби та генетичні механізми.

Циркадні ритми, 24-годинні цикли, що є частиною внутрішнього годинника організму людини, відіграють вирішальну роль у визначенні режиму сну і неспання. Керовані головним годинником мозку, ці ритми залежать від сигналів навколишнього середовища – передусім світла і темряви – і таким чином диктують не лише режим сну, але й харчування, виділення гормонів, температуру тіла та інші життєво важливі функції організму.

Сучасні наукові дослідження розпочалися наприкінці 19 та на початку 20 століть і завершилися відкриттям "генів-годинників", які контролюють ці ритми.

Зоозахисники та любителі дикої природи сьогодні можуть долучитися до Дня порятунку жаб.

Амфібії, включаючи жаб, жаб, саламандр, тритонів, є одними з найбільш зникаючих груп тварин на планеті. Ці дивовижні створіння відіграють вирішальну роль в екосистемах як хижаки і жертви, сприяючи боротьбі зі шкідниками та слугуючи індикаторами здоров’я навколишнього середовища. Однак вони стикаються з безпрецедентними викликами й загрозами через руйнування середовища існування, забруднення, зміну клімату та хвороби.

Православні християни сьогодні відзначають одне з найвизначніших свят - Вербну неділю. Подія знаменує початок Страсного тижня напередодні Великодня, та присвячена входу Ісуса Христа до Єрусалиму. Описана в усіх чотирьох Євангеліях.

Вважається, що напередодні, у суботу, Син Господній здійснив диво та воскресив свого друга Лазаря.

У неділю вранці учні Ісуса привели віслюка, на якому він в’їхав до Єрусалиму, і тим самим здійснив пророцтво Захарії.

Жителі міста встеляли шлях перед Ісусом пальмовим листям.

В Україні символом свята замість пальмового листя є гілки верби, які обов’язково треба освятити під час ранкової служби у церкві.

У вербну неділю не можна займатися важкою фізичною працею та рукоділлям, сваритися та лаятися.

Іменини 28 квітня святкують Кирило, Максим, Віталій.