28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  110513 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  103817 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  146105 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  142316 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138822 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124685 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  89378 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82971 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153718 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168202 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  377284 просмотра

28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

Событие было основано в 2003 году Международной организацией труда. Борьба наемных работников за свои права началась в Великобритании во время промышленной революции.

УНН Lite •   •  7888 просмотра
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин

Вблизи японских островов Бонин на глубине 503,2 км произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, но предупреждение о цунами не было объявлено.

Новости Мира •   •  4618 просмотра
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин

Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом

Власти Японии заблокируют одно из самых известных мест для фотографий возле горы Фудзи, чтобы бороться с плохим поведением туристов, в частности, с мусором и нелегальной парковкой.

Общество •   •  4749 просмотра
Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом

В Николаеве прогремели взрывы

В городе Николаев, Украина, прогремели взрывы, по словам мэра города, который сообщил, что детали выясняются, а в регионе объявлена воздушная тревога.

Война •   •  5740 просмотра
В Николаеве прогремели взрывы

В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты

Полицейский убил двух коллег и ранил еще восьмерых во время стрельбы в полицейском участке в Адиямане, Турция.

Общество •   •  8928 просмотра
В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты

В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

Противник применяет тактику обхода Часового Яра с фланга через населенные пункты Богдановка и Ивановское, пытаясь захватить их любой ценой, но не достигает тактического успеха, а также безуспешно штурмует Андреевку и Клещеевку, причем возле последней зафиксировано увеличение количества вражеских войск.

Война •   •  11270 просмотра
В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

Мощный торнадо в китайской провинции Гуандун унес жизни 5 человек, ранил 33 и нанес значительный ущерб промышленным зданиям.

Новости Мира •   •  10468 просмотра
Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

Более 700 студентов были задержаны по всей территории США за последнюю неделю во время пропалестинских митингов и протестов, согласно анализу заявлений полиции, проведенному The New York Times.

Общество •   •  11670 просмотра
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа и сотрудников израильских служб безопасности в связи с предполагаемыми нарушениями во время войны в секторе Газа, говорится в статье в The Times.

политика •   •  10537 просмотра
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху

Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Суд в России арестовал 12-го подозреваемого, 21-летнего гражданина Таджикистана, за предоставление средств связи и денег обвиняемым в смертельном теракте в "Крокус Сити Холле".

политика •   •  10396 просмотра
Суд в России арестовал очередного подозреваемого в теракте в "Крокусе"