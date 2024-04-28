28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

Сегодня, 28 апреля, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня охраны труда, пишет УНН.

Событие было основано в 2003 году Международной организацией труда.

Борьба наемных работников за свои права началась в Великобритании во время промышленной революции.

В 1802 году парламент Великобритании принял закон, которым ограничил рабочий день несовершеннолетних на ткацких фабриках 12 часами, регламентировал обеспечение детей одеждой, местом для ночлега, их обучение основам грамоты и христианской религии.

В 1833 году был принят еще один закон, согласно которому не более 12 часов теперь должны были работать и взрослые, запрещался наемный труд детей до 9 лет, а также вводились должности фабричных инспекторов, которые получили право проверять соблюдение условий труда на предприятиях.

Постепенно и в Великобритании, и во многих других странах мира принимались законы, которыми расширялись права наемных работников и улучшались условия труда.

В Украине с 2006 года 28 апреля отмечается национальный День охраны труда.

Еще один сегодняшний родственный праздник - Международный день памяти всех жертв труда.

По статистике, во время выполнения своих профессиональных обязанностей в результате различных несчастных случаев погибает около пяти тысяч работников.

Ежегодно до 300 миллионов людей получают на рабочих местах производственные травмы, которые приводят к потере трудоспособности, как минимум, на три дня.

Еще сегодня можно отметить День биологических часов. Событие было основано в США, и стало популярным у жителей многих стран мира.

Биологические часы (циркадный ритм) - это суточные фазы активности, которые повторяются. Они нужны для того, чтобы регулировать график сна, бодрствования, пищевое поведение, уровень гормонов и другие процессы. На регуляцию циркадного ритма влияет концентрация гормонов в разное время суток и генетические механизмы.

Циркадные ритмы, 24-часовые циклы, являющиеся частью внутренних часов организма человека, играют решающую роль в определении режима сна и бодрствования. Управляемые головными часами мозга, эти ритмы зависят от сигналов окружающей среды - прежде всего света и темноты - и таким образом диктуют не только режим сна, но и питание, выделение гормонов, температуру тела и другие жизненно важные функции организма.

Современные научные исследования начались в конце 19 и в начале 20 веков и завершились открытием "генов-часов", которые контролируют эти ритмы.

Зоозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться ко Дню спасения лягушек.

Амфибии, включая лягушек, лягушек, саламандр, тритонов, являются одними из самых исчезающих групп животных на планете. Эти удивительные создания играют решающую роль в экосистемах как хищники и жертвы, способствуя борьбе с вредителями и служа индикаторами здоровья окружающей среды. Однако они сталкиваются с беспрецедентными вызовами и угрозами из-за разрушения среды обитания, загрязнения, изменения климата и болезней.

Православные христиане сегодня отмечают один из самых значительных праздников - Вербное воскресенье. Событие знаменует начало Страстной недели накануне Пасхи, и посвящено входу Иисуса Христа в Иерусалим. Описано во всех четырех Евангелиях.

Считается, что накануне, в субботу, Сын Господень совершил чудо и воскресил своего друга Лазаря.

В воскресенье утром ученики Иисуса привели осла, на котором он въехал в Иерусалим, и тем самым осуществил пророчество Захарии.

Жители города устилали путь перед Иисусом пальмовыми листьями.

В Украине символом праздника вместо пальмовых листьев являются ветви вербы, которые обязательно надо освятить во время утренней службы в церкви.

В вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, ссориться и ругаться.

Именины 28 апреля празднуют Кирилл, Максим, Виталий.