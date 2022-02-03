Всесвітній день без лайки та лікарка-феміністка: що сьогодні відзначають та кого згадують
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого, відзначають День лікарки та Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Віряни вшановують Анастасію, Валеріана, Максима, Євгена, Агнію, Феодосія та Ганну. Про це інформує УНН.
Сьогодні у світі відзначають:
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- В'єтнам — Річниця створення Комуністичної партії
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- Мозамбік — День героїв
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- Сан-Томе і Принсіпі — День полеглих
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- США — День чотирьох капеланів
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- Таїланд — День ветеранів
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Також сьогодні святкують День лікарки. Це свято прийшло до нас з 1972 року. А дату обрали на честь дня народження відомої Елізабет Блеквелл. Вона стала першою жінкою, яка отримала вищу медицинську освіту в США. Цим вона довела, що у медицині можуть працювати не тільки чоловіки.
3 лютого Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Це свято започаткували, аби виховати культуру спілкування у дітей та зменшити кількість лайливих слів у лексиці дорослих. Ненормативну лексику можна знайти в кожній мові. Люди часто використовують її, щоб виразити свою агресію.
3 лютого у релігії
Сьогодні день пам’яті преподобного Максима Грека. Інші назви свята: «Максим», «Максим-утішитель», «Максим-сповідник», «Максим Грек». На Максима бажано помиритися з усіма, з ким були в сварці, а якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.
Християни вшановують ікону Божої Матері "Відрада" або "Розрада". Вона перебуває на Афоні в Благовещенському храмі Ватопедського монастиря, який заснували в царювання Костянтина Великого.