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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Всесвітній день без лайки та лікарка-феміністка: що сьогодні відзначають та кого згадують

Всесвітній день без лайки та лікарка-феміністка: що сьогодні відзначають та кого згадують

Київ • УНН

 • 31931 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого, відзначають День лікарки та Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Віряни вшановують Анастасію, Валеріана, Максима, Євгена, Агнію, Феодосія та Ганну. Про це інформує УНН.

Сьогодні у світі відзначають:

  • В'єтнам — Річниця створення Комуністичної партії
  • Мозамбік — День героїв
  • Сан-Томе і Принсіпі  — День полеглих
  • США — День чотирьох капеланів
  • Таїланд — День ветеранів

Також сьогодні святкують День лікарки. Це свято прийшло до нас з 1972 року. А дату обрали на честь дня народження відомої Елізабет Блеквелл. Вона стала першою жінкою, яка отримала вищу медицинську освіту в США. Цим вона довела, що у медицині можуть працювати не тільки чоловіки.

3 лютого Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Це свято започаткували, аби виховати культуру спілкування у дітей та зменшити кількість лайливих слів у лексиці дорослих. Ненормативну лексику можна знайти в кожній мові. Люди часто використовують її, щоб виразити свою агресію. 

3 лютого у релігії

Сьогодні день пам’яті преподобного Максима Грека. Інші назви свята: «Максим», «Максим-утішитель», «Максим-сповідник», «Максим Грек». На Максима бажано помиритися з усіма, з ким були в сварці, а якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

Християни вшановують ікону Божої Матері "Відрада" або "Розрада". Вона перебуває на Афоні в Благовещенському храмі Ватопедського монастиря, який заснували в царювання Костянтина Великого.

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