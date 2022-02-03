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15 марта, 19:03 • 102078 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132787 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117808 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111796 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101728 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119706 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Всемирный день без брани и врач-феминистка: что сегодня отмечают и кого вспоминают

Всемирный день без брани и врач-феминистка: что сегодня отмечают и кого вспоминают

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, отмечают День врача и Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Верующие чествуют Анастасию, Валериана, Максима, Евгения, Агнию, Феодосия и Анну. Об этом информирует УНН.

Сегодня в мире отмечают:

  • Вьетнам — Годовщина создания Коммунистической партии
  • Мозамбик — День героев
  • Сан-Томе и Сан-Томе — День павших
  • США — День четырёх капелланов
  • Таиланд — День ветеранов

Также сегодня празднуют День женщины-врача. Праздновать этот праздник начали с 1972 года. А дату выбрали в честь дня рождения известной Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной, получившей высшее медицинское образование в США. Этим она доказала, что в медицине могут работать не только мужчины.

3 Февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Этот праздник ввели, чтобы воспитать культуру общения у детей и уменьшить количество бранных слов в лексике взрослых. Ненормативную лексику можно найти в каждом языке. Люди часто используют её, чтобы выразить свою агрессию.

3 февраля в религии

Сегодня день памяти преподобного Максима Грека. Другие названия праздника: "Максим", "Максим-утешитель", "Максим-исповедник", "Максим Грек". На Максима желательно помириться со всеми, с кем были в ссоре, а если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Христиане чтят икону Божией Матери "Отрада" или "Утешение". Вон находится на Афоне в Благовещенском храме Ватопедского монастыря, который основали в приавление Константина Великого.

Украинские Национальные Новости

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