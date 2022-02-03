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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62312 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Аргентині від фальсифікованого кокаїну загинули 20 людей, 74 - захворіли

В Аргентині від фальсифікованого кокаїну загинули 20 людей, 74 - захворіли

Київ • УНН

 • 27522 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Від фальсифікованого кокаїну в Буенос-Айресі загинуло 20 людей і захворіло ще 74, про це заявили чиновники охорони здоров’я Аргентини сьогодні зранку. Повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Експерти все ще аналізують наркотик аби визначити, що стало причиною смерті. В суді заявили, що одна з гіпотез, яка розглядається, що це зробили навмисно в рамках зведення рахунків між торговцями людьми.

Поліція повідомила, що кокаїн був проданий у бідному районі “Пуерта 8” у Сан-Мартін — передмісті на північ від столиці Аргентини — і що десяток людей було заарештовано.

Цитата

“Ця подія є абсолютним винятком. У нас немає прецеденту вважати, що ситуація загострилася, а характер торгівлі людьми змінився до такої міри, що це стало звичним явищем. Я сподіваюся, що більше ніколи цього не побачу”, — сказав генеральний прокурор Сан-Мартіна Марсело Лапарго телеканалу Todo Noticias. 

Міністр безпеки провінції Буенос-Айрес Серджіо Берні закликав «тих, хто купив наркотики за останні 24 години, відмовитися від того, що вони купили».

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, в Україні для учасників ДТП хочуть ввести обов'язкову перевірку на алкоголь та наркотики.

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