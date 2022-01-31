В Україні для учасників ДТП хочуть ввести обов'язкову перевірку на алкоголь та наркотики

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 46547 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 119157 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 184127 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 179675 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 203539 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 193170 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149977 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152279 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172857 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182752 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 148761 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 127487 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 167438 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 104637 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 59895 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 455184 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 302642 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 366322 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 478912 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 724352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 104647 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 167447 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122199 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157571 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181003 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

В Україні для учасників ДТП хочуть ввести обов'язкову перевірку на алкоголь та наркотики

В Україні для учасників ДТП хочуть ввести обов'язкову перевірку на алкоголь та наркотики

Київ • УНН

 • 22076 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6558, згідно з яким введуть обов'язкову перевірку на алкогольне або наркотичне сп'яніння учасників ДТП з травмованими або загиблими. Про це повідомляє УНН із посиланням на на сайт Верховної ради.

Деталі

Законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального процесуального кодексу, які зобов'язують проводити перевірку на алкоголь і наркотики у разі ДТП із постраждалими. Наразі таку перевірку проводять за рішенням поліції.

Зокрема, частину 1 ст. 266 КУпАП планують доповнити такою пропозицією: "У разі дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така пригода, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції, проводиться обов'язково, незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані або під впливом зазначених препаратів".

Зміни у ст. 214 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу зобов'язують людину, яка скоїла ДТП, де є загиблі або постраждалі з травмами середнього чи тяжкого ступеня, проводити обов'язковий медичний огляд на алкоголь та наркотики.

Також законопроєкт вносить зміни до ст. 10 закону "Про екстрену медичну допомогу", що дасть змогу перевіряти на наркотики та алкоголь у відділеннях екстреної медичної допомоги лікарень.

Нагадаємо

За тиждень поліцейські на автомобілях-"фантомах” винесли понад 4 тис. постанов щодо водіїв, які перевищували швидкість.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69