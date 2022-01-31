В Україні для учасників ДТП хочуть ввести обов'язкову перевірку на алкоголь та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6558, згідно з яким введуть обов'язкову перевірку на алкогольне або наркотичне сп'яніння учасників ДТП з травмованими або загиблими. Про це повідомляє УНН із посиланням на на сайт Верховної ради.
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Законопроект вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального процесуального кодексу, які зобов'язують проводити перевірку на алкоголь і наркотики у разі ДТП із постраждалими. Наразі таку перевірку проводять за рішенням поліції.
Зокрема, частину 1 ст. 266 КУпАП планують доповнити такою пропозицією: "У разі дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така пригода, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції, проводиться обов'язково, незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані або під впливом зазначених препаратів".
Зміни у ст. 214 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу зобов'язують людину, яка скоїла ДТП, де є загиблі або постраждалі з травмами середнього чи тяжкого ступеня, проводити обов'язковий медичний огляд на алкоголь та наркотики.
Також законопроєкт вносить зміни до ст. 10 закону "Про екстрену медичну допомогу", що дасть змогу перевіряти на наркотики та алкоголь у відділеннях екстреної медичної допомоги лікарень.
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