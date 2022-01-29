Поліцейські "фантоми" менше ніж за тиждень спіймали вже 4 тис. любителів швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Уже винесено понад 4 тис. постанов стосовно водіїв за правопорушення, зафіксовані поліцейськими автомобілями-"фантомами” в автоматичному режимі, що почали працювати в Україні з 25 січня. Про це у суботу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.
Цитата:
“Станом на сьогодні вже маємо 4 212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі”, — написав Білошицький у своєму Facebook.
Він додав, що як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 "фантоми" в строю.
Доповнення
25 січня автомобілі-"фантоми" (“Phantom”) виїхали на повноцінне патрулювання. Майже всі правопорушення швидкісного режиму мають фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.
За перший день роботи чотирьох автомобілів було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості.