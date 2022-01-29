Поліцейські "фантоми" менше ніж за тиждень спіймали вже 4 тис. любителів швидкості

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 12357 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 87514 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 158500 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 154796 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 180971 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 181610 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 142139 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150559 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171605 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182305 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 410708 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 125972 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 103930 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 137124 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 73741 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 410695 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 281008 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 346439 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 460807 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 707842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 73741 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 137124 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 116004 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151965 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175819 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Поліцейські "фантоми" менше ніж за тиждень спіймали вже 4 тис. любителів швидкості

Поліцейські "фантоми" менше ніж за тиждень спіймали вже 4 тис. любителів швидкості

Київ • УНН

 • 22981 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Уже винесено понад 4 тис. постанов стосовно водіїв за правопорушення, зафіксовані поліцейськими автомобілями-"фантомами” в автоматичному режимі, що почали працювати в Україні з 25 січня. Про це у суботу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, пише УНН.

Цитата:

“Станом на сьогодні вже маємо 4 212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі”, — написав Білошицький у своєму Facebook.

Він додав, що як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 "фантоми" в строю.

Доповнення

25 січня автомобілі-"фантоми" (“Phantom”) виїхали на повноцінне патрулювання. Майже всі правопорушення швидкісного режиму мають фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

За перший день роботи чотирьох автомобілів було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99