Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські “фантоми”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні, 25 січня, о 8 годині ранку на перше повноцінне патрулювання заступають поліцейські автомобілі “фантоми” — машини без розпізнавальних знаків, що стежитимуть за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.
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З метою прихованого стеження за дотримання ПДР поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки та моделі авто відкрито не називатимуть, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.
Зазначається, що спецавтомобіль сертифікований за модулями “В” та “F” і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР.
Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.
Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто.
Відомо, що у “фантомі” патрулюватимуть інспектори. У випадку грубих порушень відповідно до вимог статті 35 ЗУ “Про Національну поліцію”, вони будуть зупиняти автомобілі порушників та розглядати справи про адмінправопорушення.
У разі автоматичної фіксації відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Системи автоматичної фіксації опрацює відповідні метадані та автоматично сформує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності притягується власник авто або користувач.
Нагадаємо
Найбільше штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні отримують власники марок автомобілів Volvo, Tesla та Porshe.