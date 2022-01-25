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15 марта, 19:03 • 107894 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146520 просмотра

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15 марта, 13:22 • 125539 просмотра

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С сегодняшнего дня украинские дороги будут патрулировать полицейские “фантомы”

С сегодняшнего дня украинские дороги будут патрулировать полицейские “фантомы”

Киев • УНН

 • 36989 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня, 25 января, в 8 часов утра на первое полноценное патрулирование заступают полицейские автомобили “фантомы” — машины без опознавательных знаков, которые будут следить за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Патрульной полиции Украины.

Детали

В целях скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто открыто не будут называть, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Отмечается, что спецавтомобиль сертифицирован по модулям “В” и “F” и нормированный со всеми требованиям ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.

Почти все правонарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет осуществляться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и позади служебного авто.

Известно, что в "Фантоме" будут патрулировать инспекторы. В случае грубых нарушений в соответствии с требованиями статьи 35 ЗУ “О Национальной полиции”, они будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях.

В случае автоматической фиксации происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. Системы автоматической фиксации проработает соответствующие метаданные и автоматически сформирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности привлекается владелец авто или пользователь.

Напомним

Больше всего штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине получают владельцы марок автомобилей Volvo, Tesla и Porshe.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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