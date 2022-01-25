С сегодняшнего дня украинские дороги будут патрулировать полицейские “фантомы”

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня, 25 января, в 8 часов утра на первое полноценное патрулирование заступают полицейские автомобили “фантомы” — машины без опознавательных знаков, которые будут следить за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Патрульной полиции Украины.