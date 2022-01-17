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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Tesla, Porshe та Volvo увійшли до трійки лідерів за штрафами за порушення ПДР

Tesla, Porshe та Volvo увійшли до трійки лідерів за штрафами за порушення ПДР

Київ • УНН

 • 20647 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Найбільше штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні отримують власники марок автомобілів Volvo, Tesla та Porshe. Про це пише УНН із посиланням на дані сервісу Штрафи.UA.

Деталі

Так повідомляється, що 32,7% власників Porshe порушують ПДР.

"38,4% власників марки Tesla допускають порушення ПДР. 39,6% власників марки Volvo порушують правила дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Патрульні поліцейські щорічно затримують в Україні до 130 тисяч водіїв, що сіли за кермо в стані сп'яніння.

Українські Національні Новини

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