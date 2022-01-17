Tesla, Porshe та Volvo увійшли до трійки лідерів за штрафами за порушення ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Найбільше штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні отримують власники марок автомобілів Volvo, Tesla та Porshe. Про це пише УНН із посиланням на дані сервісу Штрафи.UA.
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Так повідомляється, що 32,7% власників Porshe порушують ПДР.
"38,4% власників марки Tesla допускають порушення ПДР. 39,6% власників марки Volvo порушують правила дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Патрульні поліцейські щорічно затримують в Україні до 130 тисяч водіїв, що сіли за кермо в стані сп'яніння.