Перші результати роботи "Фантомів": виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За перший день роботи чотирьох автомобілів “Фантом” було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
Геращенко зазначив, що від учора патрульні “Фантоми” почали фіксувати порушення швидкісного режиму з моментальною передачею інформації про порушників до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення.
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“За перший день роботи 4 автомобілів „Фантом“ було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості”, — повідомив Геращенко.
Деталі
За словами Геращенка, на відміну від стаціонарних камер автофіксації перевищення швидкості, які встановлені в місяцях підвищеної концентрації ДТП і є загально відомими, завдання “Фантомів” — раптово фіксувати перевищення швидкості водіями.
Завдання “Фантомів” це не збирати гроші до казни, а робити дороги України безпечнішими.
“У 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів “Фантом”, а в 2023 ще 50, чого буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер “Truecam”, — повідомив радник міністра.
Геращенко додав, що на додачу до стаціонарних камер контролю швидкості, та “Фантомів” зараз розробляється законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортного засобу на певних відрізках автомагістралей.
Таким чином водій буде знати, що не можна перевищувати швидкісний режим на цьому відрізку і наражати на небезпеку себе та інших учасників руху, резюмував він.
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Найбільше штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні отримують власники марок автомобілів Volvo, Tesla та Porshe.