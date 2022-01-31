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В Украине для участников ДТП хотят ввести обязательную проверку на алкоголь и наркотики

В Украине для участников ДТП хотят ввести обязательную проверку на алкоголь и наркотики

Киев • УНН

 • 22065 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6558, согласно которому введут обязательную проверку на алкогольное или наркотическое опьянение участников ДТП с травмированными или погибшими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (Куоап) и Уголовный процессуальный кодекс, которые обязывают проводить проверку на алкоголь и наркотики при ДТП с пострадавшими. Сейчас такую проверку проводят по решению полиции.

В частности, часть 1 ст. 266 Куоап планируют дополнить предложением: "В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно, независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов".

Изменения в ст. 214 и 298-2 Уголовного процессуального кодекса обязывают человека, совершившего ДТП, где есть погибшие или пострадавшие с травмами средней или тяжелой степени, проводить обязательный медицинский осмотр на алкоголь и наркотики.

Также законопроект вносит изменения в ст. 10 Закона "Об экстренноц медицинской помощи", что позволит проверять на наркотики и алкоголь в отделениях экстренной медицинской помощи больниц.

Напомним

За неделю полицейские на автомобилях-"фантомах” вынесли более 4 тыс. постановлений в отношении водителей, которые превышали скорость.

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