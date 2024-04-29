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29 квітня: Всеукраїнській день футболу, Всесвітній день бажань

Київ • УНН

 • 138041 перегляди

Саме 29 квітня 1992 року в Ужгороді збірна України з футболу провела свій перший в історії офіційний матч, у якому поступилася угорцям з рахунком 1:3. Першим капітаном команди став Юрій Шелепницький, а перший гол збірної України забив Іван Гецко.

Сьогодні, 29 квітня, усі українські футболісти та прихильники улюбленої гри мільйонів людей на планеті можуть долучитися до святкування Всеукраїнського дня футболу, пише УНН.

Саме 29 квітня 1992 року в Ужгороді збірна України з футболу провела свій перший в історії офіційний матч, у якому поступилася угорцям з рахунком 1:3. Першим капітаном команди став Юрій Шелепницький, а перший гол збірної України забив Іван Гецко.

Того ж року відбувся перший Чемпіонат України з футболу, переможцем якого сенсаційно стала симферопольська Таврія.

Все це стало початком історії футболу незалежної України. Хоча, і за часів радянського союзу український футбол був на привідних ролях. Київське Динамо у 1975 та у 1986 роках вигравало Кубок кубків УЄФА, а у 1975 році – Суперкубок Європи. Українські футболісти Олег Блохін та Ігор Бєланов у 1975 та 1986 роках ставали володарями Золотого м’яча – найвищої індивідуальної нагороди для футболістів.

За часів незалежності збірна України з футболу зуміла пробитися до фінальних частин Чемпіонату світу 2006 року, та Чемпіонатів Європи 2016 та 2020 років. Найвищим досягненням є вихід до 1/4 Чемпіонату світу.

У 2012 році Україна разом з Польщею приймала Чемпіонат Європи з футболу. У 2018 році у Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів.

Найкращий український футболіст сучасності Андрій Шевченко у 2004 році став володарем Золотого м’яча.

Донецький Шахтар у сезоні 2008-09 тріумфував в останньому розіграші Кубку УЄФА. У фінальному матчі в додатковий час українська команда вирвала перемогу у німецького Вердера з рахунком 2:1.

Ще сьогодні модна долучитися до чутливої події – Всесвітнього дня бажань. Вона присвячена історії смертельно хворого американського хлопчика Крістофера Грейчуса, який мріяв стати поліцейським.

Його бажання настільки розчулило усіх, хто про нього знав, що 29 квітня 1980 року чотирирічному хворому на лейкемію Крістоферу організували одноденне перебування в одному з поліцейських відділків Арізони. Хлопчику подарували поліцейську форму і значок.

За деякий час Крістофер помер, але його історія надихнула багатьох дорослих організовувати виконання найзаповітніших бажань для смертельно хворих дітей.

Також сьогодні у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Дня недіагностованих захворювань.

Подія спершу була започаткована як День обізнаності про недіагностованих дітей, однак згодом змінила назву через те, що близько 30% недіагнастованих хвороб вражають саме дорослих.

Ще одна сьогоднішня медична подія – Всесвітній день імунології.

Мета сьогоднішнього дня - інформування про важливість імунології в профілактиці та лікуванні захворювань. Це нагода для науковців ділитися результатами своїх досліджень, висвітлювати останні досягнення в імунології та залучити громадськість до важливості вакцинації та профілактики захворювань.

Також 29 квітня у США Гідеон Сандбек запатентував застібку-блискавку, а у 1997 році була створена Міжнародна організація із заборони хімічної зброї.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті дев’яти мучеників з міста Кизик.

Проповідники та богослови Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій та Філімон жили у місті Кизик у Малій Азії за часів імператора Діоклетіана, який переслідував християн.

Дев’ятьох проповідників схопили та піддали жорстоким тортурам, однак, вони не зреклися віри у Господа. Усім мученикам відрубали голови.

Іменини сьогодні святкують Артем, Федот, Філімон, Богдан.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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