29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

Сегодня, 29 апреля, все украинские футболисты и сторонники любимой игры миллионов людей на планете могут присоединиться к празднованию Всеукраинского дня футбола, пишет УНН.

Именно 29 апреля 1992 года в Ужгороде сборная Украины по футболу провела свой первый в истории официальный матч, в котором уступила венграм со счетом 1:3. Первым капитаном команды стал Юрий Шелепницкий, а первый гол сборной Украины забил Иван Гецко.

В том же году состоялся первый Чемпионат Украины по футболу, победителем которого сенсационно стала симферопольская Таврия.

Все это стало началом истории футбола независимой Украины. Хотя, и во времена советского союза украинский футбол был на ведущих ролях. Киевское Динамо в 1975 и в 1986 годах выигрывало Кубок кубков УЕФА, а в 1975 году - Суперкубок Европы. Украинские футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов в 1975 и 1986 годах становились обладателями Золотого мяча - высшей индивидуальной награды для футболистов.

За время независимости сборная Украины по футболу сумела пробиться в финальные части Чемпионата мира 2006 года, и Чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов. Наивысшим достижением является выход в 1/4 Чемпионата мира.

В 2012 году Украина вместе с Польшей принимала Чемпионат Европы по футболу. В 2018 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов.

Лучший украинский футболист современности Андрей Шевченко в 2004 году стал обладателем Золотого мяча.

Донецкий Шахтер в сезоне 2008-09 триумфовал в последнем розыгрыше Кубка УЕФА. В финальном матче в дополнительное время украинская команда вырвала победу у немецкого Вердера со счетом 2:1.

Еще сегодня можно приобщиться к чувствительному событию - Всемирному дню желаний. Оно посвящено истории смертельно больного американского мальчика Кристофера Грейчуса, который мечтал стать полицейским.

Его желание настолько растрогало всех, кто о нем знал, что 29 апреля 1980 года четырехлетнему больному лейкемией Кристоферу организовали однодневное пребывание в одном из полицейских участков Аризоны. Мальчику подарили полицейскую форму и значок.

Через некоторое время Кристофер умер, но его история вдохновила многих взрослых организовывать исполнение самых заветных желаний для смертельно больных детей.

Также сегодня во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня недиагностированных заболеваний.

Событие сначала было основано как День осведомленности о недиагностированных детях, однако впоследствии изменило название из-за того, что около 30% недиагностированных болезней поражают именно взрослых.

Еще одно сегодняшнее медицинское событие - Всемирный день иммунологии.

Цель сегодняшнего дня - информирование о важности иммунологии в профилактике и лечении заболеваний. Это возможность для ученых делиться результатами своих исследований, освещать последние достижения в иммунологии и привлечь общественность к важности вакцинации и профилактики заболеваний.

Также 29 апреля в США Гидеон Сандбек запатентовал застежку-молнию, а в 1997 году была создана Международная организация по запрещению химического оружия.

По церковному календарю сегодня День памяти девяти мучеников из города Кизик.

Проповедники и богословы Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон жили в городе Кизик в Малой Азии во времена императора Диоклетиана, который преследовал христиан.

Девять проповедников схватили и подвергли жестоким пыткам, однако, они не отреклись от веры в Господа. Всем мученикам отрубили головы.

Именины сегодня празднуют Артем, Федот, Филимон, Богдан.