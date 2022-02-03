Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 385 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 385 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 385,204,312 людей, з них одужало 305,311,634 осіб. Кількість померлих зросла до 5,718,791.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 76,882,290
Індія - 41,795,478
Бразилія - 25,813,685
Франція - 19,872,989
Велика Британія - 17,515,199
Росія - 12,128,796
Туреччина - 11,833,165
Італія - 11,235,745
Німеччина - 10,303,100
Іспанія - 10,125,348
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (917,600), Індія (498,987) та Бразилія (629,078).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4,130,277 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100,599 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.