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15 марта, 19:03 • 103190 просмотра

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Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 385 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 385 млн человек

Киев • УНН

 • 15980 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 385 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 385,204,312 человек, из них выздоровел 305,311,634 человек. Число умерших возросло до 5,718,791.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:

США — 76,882,290
Индия — 41,795,478
Бразилия — 25,813,685
Франция — 19,872,989
Великобритания — 17,515,199
Россия — 12,128,796
Турция— 11,833,165
Италия — 11,235,745
Германия — 10,303,100
Испания — 10,125,348

“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (917,600), Индия (498,987) и Бразилия (629,078).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4,130,277 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 100,599 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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