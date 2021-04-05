Нужно разгадать загадку, где делось несколько сотен бюллетеней: Айвазовская о выборах на 87-м округе

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"Загадка, которую нужно разгадывать в очень короткие сроки, ведь есть значительный общественный интерес к этим выборам и их последствиям и легитимности окончательного решения, которое ЦИК обязано принять - в соответствии с нормой и закона нет возможности проводить повторные выборы, или повторное голосование. То есть, конечный результат выборов ЦИК должен быть установлен на основе того протокола, который зафиксировал задокументированные факты голосования, и соответственно на основе протоколов УИК", - сказала Айвазовская.

Детали

Айвазовская при этом указала, что по имеющейся информации, на 87-м округе при том, что были "контрольные талоны,.. первичные протоколы УИК, подписи в списках избирателей - у нас во время повторного подсчета на 6-и участках недовыявили несколько сотен бюллетеней за одного кандидата". "Общее количество - более 500 голосов", - добавила она.

"Поэтому разгадать Национальной полиции нужно загадку, в какоей момент их не стало, и где они пропали и кто в этом виноват", - отметила Айвазовская.

Также она сообщила, что за время пересчета голосов на 87-м округе "всего было рассмотрено 21 судебное дело, из них 11 отказов самого истца от иска,.. 6 отказов суда в удовлетворении исков об отмене решения (о пересчете голосов на УИК - ред.), 3 дела - исковые требования удовлетворены частично, одно дело - суд в совещательной (на 15 часов - ред.)".

"Ключевым является то, что несмотря на три решения судов, где было частично удовлетворено исковые требования кандидата, изменений в данные подсчета голосов или конечный протокол суд не предлагал вносить", - добавила она. По ее словам, суд считает, что это юрисдикция ОИК.

В то же время, она напомнила, что ЦИК уже получила протокол о финальных результатах голосования на округе, но никаких решений по существу не принимала - ждет решений судов, в том числе апелляционной инстанции.

Время для принятия решения ЦИК еще есть - результаты голосования нужно установить до 12 апреля.

Дополнение

По информации на сайте Центральной избирательной комиссии, на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Такие результаты появились после пересчета голосов на 20-и участках в округе.

Перед этим, сразу после дня довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области, политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

Позже, после того, как подсчет голосов на округе 30 марта "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснять ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК.

Накануне ОПОРА заявила о "несоблюдении в ОИО № 87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления".

"Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе на основе непубличных партийных афиляций, что негативно повлияло на способность комиссии организовано и беспристрастно реагировать на проблемы избирательного процесса", - указали наблюдатели.

Добавим, 28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019-го в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.