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Потрібно розгадати загадку, де поділося кілька сотень бюлетенів: Айвазовська про вибори на 87-у окрузі

Київ • УНН

 • 27135 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Центральна виборча комісія повинна за законом встановити кінцевий результат довиборів у Верховну Раду на ОВО №87 в Івано-Франківській області. При цьому Національній поліції потрібно розгадати загадку, як виникли розбіжності у кількості голосів на шести виборчих дільницях при перерахунку бюлетенів. Про це під час онлайн-брифінгу заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає УНН.

Цитата:

"Загадка, яку потрібно розгадувати у дуже короткі терміни, адже є значний суспільний інтерес щодо цих виборів і їхніх наслідків і легітимності кінцевого рішення, яке ЦВК зобов'язане прийняти - відповідно до норми і букви закону, немає можливості проводити повторні вибори, або повторне голосування. Тобто, кінцевий результат виборів ЦВК повинен бути встановлений на основі того протоколу, який зафіксував задокументовані факти голосування, і відповідно на основі протоколів ДВК", - сказала Айвазовська.

Деталі

Айвазовська при цьому вказала, що за наявною інформацією, на 87-у окрузі при тому, що були "контрольні талони,.. первинні протоколи ДВК, підписи в списках виборців - у нас під час повторного підрахунку на 6-и дільницях недовиявлено декілька сотень бюлетенів за одного кандидата". "Загальна кількість - понад 500 голосів", - додала вона.

"Тому розгадати Національній поліції потрібно загадку, у який момент їх не стало, і де вони пропали і хто у цьому винен", - наголосила Айвазовська.

Також вона повідомила, що за час перерахунку голосів на 87-у окрузі "всього було розглянуто 21 судову справу, з них 11 відмов самого позивача від позову,.. 6 відмов суду у задоволенні позовів про скасування рішення (про перерахунок голосів на ДВК - ред.), 3 справи - позивні вимоги задоволені частково, одна справа - суд у нарадчій (на 15 годину - ред.)".

"Ключове є те, що незважаючи на три рішення судів, де було частково задоволено позивні вимоги кандидата, змін у дані підрахунку голосів або кінцевий протокол суд не пропонував вносити", - додала вона. З її слів, суд вважає, що це юрисдикція ОВК.

Водночас, вона нагадала, що ЦВК вже отримала протокол про фінальні результати голосування на окрузі, але жодних рішень по суті не ухвалювала - чекає рішень судів, у тому числі апеляційної інстанції.

Час для ухвалення рішення ЦВК ще є - результати голосування потрібно встановити до 12 квітня.

Доповнення

За інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, на довиборах до Верховної Ради України на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.

Такі результати з'явилися після перерахунку голосів на 20-и дільницях на окрузі.

Перед цим, відразу після дня довиборів в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Згодом, після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Напередодні ОПОРА заявила про "недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення".

"Процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі на основі непублічних партійних афіляцій, що негативно вплинуло на здатність комісії організовано і неупереджено реагувати на проблеми виборчого процесу", - вказали спостерігачі.

Додамо, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

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