Довибори в Раду: на 87-му окрузі переміг Вірастюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На довиборах до Верховної Ради України на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії, передає УНН.
Деталі
Станом на ранок неділі, за даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду.
Так, кандидат Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,86%, 13 927 голосів).
Доповнення
Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на 6 дільницях. А недійсними результати визнали вже щонайменше на 4-х.