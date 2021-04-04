Довибори в Раду: на 87-му окрузі переміг Вірастюк

Деталі

Станом на ранок неділі, за даними ЦВК, опрацьовано 100% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, де у минулу неділю відбулися довибори у Верховну Раду.

Так, кандидат Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" отримав найбільшу кількість голосів виборців (31,25%, 15 076 голосів), Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосів) та Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,86%, 13 927 голосів).

Доповнення

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на 6 дільницях. А недійсними результати визнали вже щонайменше на 4-х.