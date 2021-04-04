На 87-му окрузі вже шість дільниць мають розбіжності у голосах

Цитата

"Вже шоста дільниця має розбіжності у голосах. ОВК нарахувала на дільниці № 261029 за Олександра Шевченка 299 голосів , в той час як на упаковці вказано 402 голоси. Один бюлетень у пачці виявився з позначкою за іншого Олександра Шевченка (1974 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед початком підрахунку голова ДВК заявила, що пакування пошкоджене, є порожній простір у пакетах з бюлетенями за Олександра Шевченка, що члени ДВК не ставили підписи на пакувальному скотчі. Тому на думку членів ДВК, пакет відкривався.

Додається, що на місце викликали поліцію.

Доповнення

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на п’яти дільницях. А недійсними результати визнали вже на 4-х.

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.