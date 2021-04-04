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На 87-м округе уже шесть участков имеют различия в голосах

На 87-м округе уже шесть участков имеют различия в голосах

Киев  •  УНН

 • 16909 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Окружная избирательная комиссия № 87, которая осуществляет повторный пересчет голосов на избирательных участках, обнаружила очередное, шестое расхождение количества бюллетеней с голосами за кандидата Александра Шевченко на избирательном участке № 261029. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

Цитата

“Уже шестой участок имеет различия в голосах. ОИК насчитала на участке № 261029 за Александре Шевченко 299 голосов, в то время как на упаковке указано 402 голоса. Один бюллетень в пачке оказался с отметкой другого Александра Шевченко (1974 г.р.)” , - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом подсчета председатель УИК заявила, что упаковки повреждено, есть пустое пространство в пакетах с бюллетенями за Александра Шевченко, что члены УИК не ставили подписи в упаковочном скотче. Поэтому, по мнению членов УИК, пакет открывался.

Добавляется, что на место вызвали полицию.

Дополнение

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождения в количестве бюллетеней уже на пяти участках. А недействительными результаты признали уже на 4-х.

После того, как подсчет голосов на округе 30 марта “застрял” на 67%, народные депутаты от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую ситуацию.

По данным Общественной сети ОПОРА, работа ОИК № 87 после восстановления заседании 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов законным ход заседания ОИК.

Добавим, ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы “Слуга народа” и “За будущее” каждый заявили о победе своих кандидатов — Василий Вирастюк и Александра Шевченко.

Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 в ОВО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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