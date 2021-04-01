“Слуги” заважали, спостерігачів не пускали: ОПОРА про засідання ОВК у 87-му окрузі 31 березня

Про “слуг” на засіданнях

“За результатами спостереження за засіданням ОВК № 87 ОПОРА наполегливо закликає народних депутатів України утриматись від втручання в роботу виборчих комісій. Відповідно до законодавства народні депутати України не входять до переліку осіб, які мають право перебувати на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування. На думку ОПОРИ, ОВК не мала підстав надати дозвіл народним депутатам України від фракції партії „Слуга народу“ брати участь у її засіданні 31 березня 2021 року”, — заявили в ОПОРІ.

У мережі зазначають, що допуск сторонніх осіб за рішенням комісії можливий лише на її звичайне засідання, а не під час безперервного засідання щодо встановлення підсумків голосування.

“Активність народних депутатів України на засіданні ОВК часто мала деструктивний характер, що проявилося шляхом провокування конфлікту між ними та одним з кандидатів, а також окремими проявами публічного тиску на членів комісії. У разі порушення суб’єктом виборчого процесу законного порядку перебігу засідання, лише ОВК, а не народні депутати, має право вживати заходів із припинення його протиправних дій. Народні депутати України, натомість, вчиняли непередбачені законодавством дії щодо кандидата в народні депутати України”, — йдеться у коментарі.

Також у мережі підкреслили, що, незважаючи на наявність колізії між законодавством про вибори та статусом народних депутатів, виборчий процес базується на принципі рівності можливостей кандидатів і регулюється нормами саме Закону про вибори народних депутатів як спеціального закону.

“Присутність на засіданні ОВК п’яти народних депутатів України, які підтримують одного кандидата, порушила закріплений законодавством паритет щодо представлення на засіданні представників різних суб’єктів виборчого процесу. Також внаслідок їхньої активності під час засідання були створені умови для непередбаченого законодавством впливу на роботу виборчої комісії”, — наголосили в ОПОРІ.

Про спостерігачів

ОПОРА звернула увагу на важливість неухильного дотримання прав офіційних спостерігачів та інших суб’єктів виборчого процесу на присутність на засіданні ОВК.

Так, 31 березня під час прийняття рішення про позбавлення права присутності на засіданні групи осіб ОВК зазначила, що це рішення стосується абсолютно всіх суб’єктів виборчого процесу. Водночас у тексті відповідної постанови зазначено, що воно стосується лише сторони кандидата Олександра Шевченка.

“Проте, коли офіційний спостерігач ОПОРИ покинув приміщення, де відбувається засідання, та повертався назад — це обмеження намагалися застосувати до нього, що розцінюється як спроба перешкоджання правам офіційного спостерігача”, — зазначили в мережі.

У той же час, інформують в ОПОРІ, станом на 1 квітня право офіційних спостерігачів ОПОРИ на присутність на засіданні забезпечується.

Крім того, ОПОРА також закликала ЦВК дослідити обґрунтованість її рішення про позбавлення права присутності кандидата Олександра Шевченка, його довірених осіб та спостерігачів.

Про порушення з боку ОВК

“На думку ОПОРИ, ОВК на своєму засіданні 31 березня допускала порушення під час розгляду виборчої документації від окремих виборчих дільниць. Також ОВК недотрималася встановленого законом про вибори народних депутатів порядку розгляду заяв та скарг про порушення під час виборчого процесу”, — сказано в коментарі ОПОРИ.

Так, рішення про повторний підрахунок по ДВК № 261029 громадянська мережа вважає “сумнівним”, оскільки озвученої підстави для повторного підрахунку (відсутність відбитка печатки на пакеті з протоколом про підрахунок голосів) немає серед визначених законодавством та не свідчать безпосередньо про порушення порядку транспортування чи про розпечатування пакетів з документацією.

“Закону визначає підстави, за яких ОВК може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів, а це є: заяви або скарги, до яких додані відповідно оформлені акти, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці; акти або письмові заяви, скарги про порушення вимог Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів. Таким чином, відсутність печатки ДВК на пакеті з виборчою документацією не може бути безумовною підставою для повторного підрахунку голосів”, — заявили в ОПОРІ.

Повідомляється також, що з процедурним порушенням прийнято рішення щодо прийому виборчої документації ДВК № 260498.

“З першого разу не вистачило голосів для прийняття рішення щодо цієї ДВК і ОВК відклала це рішення на потім. Комісія розглянула питання прийому виборчої документації щодо наступної по черговості ДВК, після чого повернулась до розгляду документації з ДВК, по якій не прийнято рішення, порушивши таким чином порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій. Це є порушенням процедури прийому протоколів та виборчої документації”, — йдеться в коментарі спостерігачів.

Що було раніше

Раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.

Після того, як підрахунок голосів “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію у 87-му виборчому окрузі.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.