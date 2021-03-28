У ЦВК оприлюднила кінцеву явку на довиборах у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У неділю, 28 березня, у округах № 50 та № 87 відбувались проміжні вибори до Верховної Ради, станом на 20:00 явка склала 20,99% в ОВО № 50 та 35,05% в ОВО № 87, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦВК.
Деталі
У ЦВК розповіли, що для порівняння, на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.
Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.
Доповнення
Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів могли майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 — в ОВО № 50 та 14 — в ОВО № 87.
О 20:00 в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів до Верховної Ради України.
Правоохоронці під кінець дня розпочали два кримінальні провадження та зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.