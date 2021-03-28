Завершилося голосування у двох областях на довиборах у Верховну Раду

Голосування проходило на:

112 виборчих дільницях (106 — звичайних, 6 — спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

117 виборчих дільницях (115 — звичайних, 2 — спеціальних) ОВО № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

Деталі

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів могли майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 — в ОВО № 50 та 14 — в ОВО № 87.

Станом на 16:00 явка склала 16,18% в ОВО № 50 та 23,72% в ОВО № 87.

“За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано”, — додали у ЦВК.