Завершилось голосование в двух областях на довыборах в Верховную Раду

Голосование проходило на:

112 избирательных участках (106 — обычных, 6 — специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

117 избирательных участках (115 — обычных, 2 — специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

Детали

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов могли почти 295 тысяч избирателей, выбирать среди 32 кандидатов: 18 — в ОИО № 50 и 14 — в ОИО № 87.

По состоянию на 16:00 явка составила 16,18% в ОИО № 50 и 23,72% в ОИО № 87.

“По сообщениям, поступающим в Комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксировано”, — добавили в ЦИК.