Довибори у ВР: ЦВК оприлюднила явку на 16:00
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У неділю, 28 березня, у округах № 50 та № 87 відбуваються проміжні вибори до Верховної Ради, станом на 16:00 явка склала 16,18% в ОВО № 50 та 23,72% в ОВО № 87, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦВК.
Деталі
У Донецькій та Івано-Франківській областях триває голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87.
До Центральної виборчої комісії засобами ІАС “Вибори народних депутатів України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори” від ОВК надійшла чергова інформація про хід голосування — станом на 16 годину.
“Явка виборців на зазначений час склала 16,18% в окрузі № 50 та 23,72% в окрузі № 87. Слід нагадати, що о 12 годині вона складала 8,20% та 7,71% відповідно”, — вказали у ЦВК.
Доповнення
Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО № 50 станом на 16 годину становила 32,22 %, а в ОВО № 87 — 26,58%.
Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.