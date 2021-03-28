Довибори у ВР: ЦВК оприлюднила явку на 16:00

Деталі

У Донецькій та Івано-Франківській областях триває голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87.

До Центральної виборчої комісії засобами ІАС “Вибори народних депутатів України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори” від ОВК надійшла чергова інформація про хід голосування — станом на 16 годину.

“Явка виборців на зазначений час склала 16,18% в окрузі № 50 та 23,72% в окрузі № 87. Слід нагадати, що о 12 годині вона складала 8,20% та 7,71% відповідно”, — вказали у ЦВК.

Доповнення

Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО № 50 станом на 16 годину становила 32,22 %, а в ОВО № 87 — 26,58%.

Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.