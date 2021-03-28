В ЦВК заявили, що вибори на двох округах відбуваються у штатному режимі. Спостерігачі помітили нестачу скриньок

Оцінка ситуації Центрвиборчкомом

Як повідомили у ЦВК, всі 229 виборчих дільниць (221 — звичайна та 8 — спеціальних) відкрилися вчасно, о 8:00. Загалом майже 295 тисяч виборців зможуть взяти участь у голосуванні в обох округах.

За наявними у Центральної виборчої комісії даними, станом на 9:00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування триває у штатному режимі з системним дотриманням протиепідемічних заходів.

У ЦВК повідомили, що виборчі дільниці забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами та інформаційно-довідковими плакатами, у тому числі засобами протиепідемічного захисту та роз’яснювальними матеріалами про захист від вірусних інфекцій, профілактику інфікування коронавірусом та його поширення.

У приміщеннях виборчих дільниць нанесені своєрідні безпечні лінії черги з необхідною дистанцією, проводяться періодична дезінфекція поверхонь та регулярне провітрювання приміщень.

“Члени комісій та інші учасники виборчого процесу зобов’язані використовувати індивідуальні засоби захисту, антисептики. Також на дільницях чергують медичні працівники, які моніторять стан здоровʼя виборців та допомагають ДВК здійснювати дезінфікаційні заходи”, — наголосили у ЦВК.

Також ЦВК нагадали про заборону ведення передвиборної агітації у день голосування.

Оцінка спостерігачів

Представники ОПОРИ заявили, що виявили нестачу скриньок для голосування на низці виборчих дільниць у Донецькій області. Так від однієї до кількох скриньок не вистачає на п’яти дільницях, мова йде, за повідомленнями ОПОРИ, про дільниці № 141073, № 140233, № 141071, № 141080 та № 141079 на 87 окрузі.

Спостерігачі ОПОРИ також повідомляють про неналежне дотримання протиепідеміологічних заходів. Зокрема, члени виборчих комісій, не завжди носять захисні маски.

На Прикарпатті спостерігачі зафіксували, що одна з дільниць відкрилася із запізненням. Так, на пів години пізніше для виборців відкрилась дільниця № 260513 у селі що у селі Молодків, Надвірнянського району. Причиною затримки стало те, що дільнична виборча комісія вчасно не підготувала контрольні талони, щоб опустити їх у скриньки для голосування при опломбуванні.

Нагадаємо, голосування відбувається з 8 години до 20 години без перерви

Результати проміжних виборів народних депутатів України в двох згаданих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 12 квітня 2021 року включно.