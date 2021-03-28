Довибори у ВР: ЦВК оприлюднила явку на 12:00
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У неділю, 28 березня, у округах № 50 та № 87 відбуваються проміжні вибори до Верховної Ради, станом на 12:00 явка склала 8,20% виборців в окрузі № 50 і 7,71% в окрузі № 87, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦВК.
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“На 12:00 вже проголосувало 8,20% виборців в окрузі № 50 і 7,71% в окрузі № 87”, — вказано у повідомленні
Довибори у ВР
Сьогодні, 28 березня 2020 року, з 8 до 20 години триває голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область).
До ЦВК засобами ІАС “Вибори народних депутатів України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори” надійшла попередня інформація про хід голосування станом на 12 годину.
Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців станом на 12 годину становила: в ОВО № 50 — 18,18 %, а в ОВО № 87 — 11,88%.
У ЦВК також додали, що: “Голосування на виборчих дільницях продовжується у штатному режимі, надзвичайних подій не зафіксовано”.