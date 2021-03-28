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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 1504 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 10259 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 94981 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 135271 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 190197 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191108 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 275368 просмотра

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Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 12:00

Довыборы в ВР: ЦИК обнародовала явку на 12:00

Киев  •  УНН

 • 16500 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В воскресенье, 28 марта, в округах № 50 и № 87 происходят промежуточные выборы в Верховную Раду, по состоянию на 12:00 явка составила 8,20% избирателей в округе № 50 и 7,71% в округе № 87, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

Детали

“На 12:00 уже проголосовало 8,20% избирателей в округе № 50 и 7,71% в округе № 87”, — указано в сообщении

Довыборы в ВР

Сегодня, 28 марта 2020 года, с 8 до 20 часов продолжается голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

В ЦИК средствами ИАС “Выборы народных депутатов Украины” Единой информационно-аналитической системы “Выборы” поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00.

Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОВО № 50 — 18,18%, а в ОВО № 87 — 11,88%.

В ЦИК также добавили, что: “Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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