Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження через довибори у Раду

Що відомо

Окрім 39 повідомлень до поліцейських, слідчі розпочали ще два кримінальні провадження.

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“Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області — 21 та у Донецькій області — 13. Там сьогодні відбувалися проміжні вибори народних депутатів України”, — йдеться у повідомленні.

“Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК”, — резюмували у пресцентрі.

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Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів могли майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 — в ОВО № 50 та 14 — в ОВО № 87.

Станом на 16:00 явка склала 16,18% в ОВО № 50 та 23,72% в ОВО № 87.

О 20:00 в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів до Верховної Ради України.