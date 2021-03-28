Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження через довибори у Раду

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Про це повідомили у пресцентрі МВС, передає УНН.

Що відомо

Окрім 39 повідомлень до поліцейських, слідчі розпочали ще два кримінальні провадження.

Деталі

“Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області — 21 та у Донецькій області — 13. Там сьогодні відбувалися проміжні вибори народних депутатів України”, — йдеться у повідомленні.

“Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. Усі дільниці зачинилися вчасно, розпочався процес підрахунку голосів. Поліцейські продовжують нести службу біля дільниць та супроводжуватимуть членів комісій та виборчу документацію до ТВК”, — резюмували у пресцентрі.

Деталі

Загалом, за попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів могли майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 — в ОВО № 50 та 14 — в ОВО № 87.

Станом на 16:00 явка склала 16,18% в ОВО № 50 та 23,72% в ОВО № 87.

О 20:00 в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів до Верховної Ради України.

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