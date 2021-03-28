Правоохранители начали два уголовных производства из-за довыборов в Раду

Что известно
Кроме 39 сообщений в полицейских, следователи начали еще два уголовных производства.
Детали
“Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13. Там сегодня происходили промежуточные выборы народных депутатов Украины”, — говорится в сообщении.
“В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. Все участки закрылись вовремя, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК”, — резюмировали в пресс-центре.
Детали
В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов могли почти 295 тыс. избирателей, выбирать пришлось среди 32 кандидатов: 18 — в ОВО № 50 и 14 — в ОВО № 87.
По состоянию на 16:00 явка составила 16,18% в ОВО № 50 и 23,72% в ОВО № 87.
В 20:00 в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в Верховную Раду Украины.