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"Слуги" мешали, наблюдателей не пускали: ОПОРА о заседании ОИК в 87-м округе 31 марта

"Слуги" мешали, наблюдателей не пускали: ОПОРА о заседании ОИК в 87-м округе 31 марта

Киев  •  УНН

 • 18546 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Работа окружной избирательной комиссии № 87 после восстановления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК. Об этом говорится в комментарии Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

О "слугах" на заседаниях

"По результатам наблюдения за заседанием ОИК № 87 ОПОРА настойчиво призывает народных депутатов Украины воздержаться от вмешательства в работу избирательных комиссий. В соответствии с законодательством народные депутаты Украины не входят в перечень лиц, имеющих право находиться на избирательном участке во время проведения голосования, а также на заседании избирательной комиссии при подсчете голосов и установлении итогов голосования. По мнению ОПОРЫ, ОИК не имела оснований разрешить народным депутатам Украины от фракции партии "Слуга народа" участвовать в ее заседании 31 марта 2021 года", - заявили в ОПОРЕ.

В сети отмечают, что допуск посторонних лиц по решению комиссии возможен только на ее обычное заседание, а не во время непрерывного заседания по установлению итогов голосования.

"Активность народных депутатов Украины на заседании ОИК часто имела деструктивный характер, что проявилось путем провоцирования конфликта между ними и одним из кандидатов, а также отдельными проявлениями публичного давления на членов комиссии. В случае нарушения субъектом избирательного процесса законного порядка хода заседания, только ОИК, а не народные депутаты, вправе принимать меры по пресечению его противоправных действий. Народные депутаты Украины, в свою очередь совершали непредусмотренные законодательством действия относительно кандидата в народные депутаты Украины", - говорится в комментарии.

Также в сети подчеркнули, что, несмотря на наличие коллизии между законодательством о выборах и статусом народных депутатов, избирательный процесс базируется на принципе равенства возможностей кандидатов и регулируется нормами именно Закона о выборах народных депутатов как специального закона.

"Присутствие на заседании ОИК пяти народных депутатов Украины, которые поддерживают одного кандидата, нарушило закрепленный законодательством паритет по представлению на заседании представителей различных субъектов избирательного процесса. Также в результате их активности во время заседания были созданы условия для непредвиденного законодательством влияния на работу избирательной комиссии", - отметили в ОПОРЕ.

О наблюдателях

ОПОРА обратила внимание на важность неукоснительного соблюдения прав официальных наблюдателей и других субъектов избирательного процесса на присутствие на заседании ОИК.

Так, 31 марта во время принятия решения о лишении права присутствия на заседании группы лиц ОИК отметила, что это решение касается абсолютно всех субъектов избирательного процесса. В то же время в тексте соответствующего постановления указано, что оно касается только стороны кандидата Александра Шевченко.

"Однако, когда официальный наблюдатель ОПОРЫ покинул помещение, где проходит заседание, и возвращался - это ограничение пытались применить к нему, что расценивается как попытка препятствование правам официального наблюдателя", - отметили в сети.

В то же время, информируют в ОПОРЕ, по состоянию на 1 апреля право официальных наблюдателей ОПОРЫ на присутствие на заседании обеспечивается.

Кроме того, ОПОРА также призвала ЦИК исследовать обоснованность ее решение о лишении права присутствия кандидата Александра Шевченко, его доверенных лиц и наблюдателей.

О нарушениях со стороны ОИК

"По мнению ОПОРЫ, ОИК на своем заседании 31 марта допускала нарушения при рассмотрении избирательной документации от отдельных избирательных участков. Также ОИК не соблюдала установленный законом о выборах народных депутатов порядок рассмотрения заявлений и жалоб о нарушениях в ходе избирательного процесса", - говорится в комментарии ОПОРЫ.

Так, решение о повторном подсчете по УИК № 261029 гражданская сеть считает "сомнительным", поскольку озвученного основания для повторного подсчета (отсутствие оттиска печати на пакете с протоколом о подсчете голосов) нет в определенных законодательством и не свидетельствует непосредственно о нарушении порядка транспортировки или о распечатывании пакетов с документацией.

"Закон определяет основания, по которым ОИК может принять решение о проведении повторного подсчета голосов, а это: заявления или жалобы, в которых добавлены соответственно оформлены акты, которые ставят под сомнение результаты подсчета голосов избирателей на этом избирательном участке; акты или письменные заявления, жалобы о нарушении требований Закона при транспортировке в окружную избирательную комиссию протоколов о подсчете голосов. Таким образом, отсутствие печати УИК на пакете с избирательной документацией не может быть безусловным основанием для повторного подсчета голосов", - заявили в ОПОРЕ.

Сообщается также, что с процедурным нарушением принято решение о приеме избирательной документации УИК № 260498.

"С первого раза не хватило голосов для принятия решения по этой УИК и ОИК отложила это решение на потом. Комиссия рассмотрела вопрос приема избирательной документации по следующей по очередности УИК, после чего вернулась к рассмотрению документации по УИК, по которой не принято решение, нарушив таким образом порядок принятия и рассмотрения документов участковых избирательных комиссий. Это является нарушением процедуры приема протоколов и избирательной документации", - говорится в комментарии наблюдателей.

Что было раньше

Ранее на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За майбутнє" каждый заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

После того, как подсчет голосов "застрял" на 67%, народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию в 87-м избирательном округе.

Так, 28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%. Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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