Депутати “Слуги Народу” вирушають на Івано-Франківщину особисто проконтролювати підрахунок голосів

Деталі

Наразі окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільничних виборчих комісій. Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів, зауважують у партії.

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“Ситуація тривожна ще й тому, що безпосередньо в день виборів, а також після них спостерігачі від „Слуги Народу“ фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про „мінування“ виборчої комісії”, — повідомляють у “Слузі народу”.

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Нагадаємо



Станом на 15 годину вівторка, 30 березня, окружна виборча комісія округу № 87 з довиборів у Верховну Раду в Івано-Франківській області після перерви не відновила свою роботу — відсутній кворум.