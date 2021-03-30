Депутати “Слуги Народу” вирушають на Івано-Франківщину особисто проконтролювати підрахунок голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Народні депутати “Слуги Народу” вирушають на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу партії.
Деталі
Наразі окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільничних виборчих комісій. Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів, зауважують у партії.
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“Ситуація тривожна ще й тому, що безпосередньо в день виборів, а також після них спостерігачі від „Слуги Народу“ фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про „мінування“ виборчої комісії”, — повідомляють у “Слузі народу”.
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Нагадаємо
Станом на 15 годину вівторка, 30 березня, окружна виборча комісія округу № 87 з довиборів у Верховну Раду в Івано-Франківській області після перерви не відновила свою роботу — відсутній кворум.