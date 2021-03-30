Довибори у Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів застопорився

Цитата:

“Станом на 15:00 окружна виборча комісія округу № 87 не відновила роботу через відсутність 9 членів комісії. Комісія мала відновити засідання, яке вона перервала, о 12:00, однак на цю годину у приміщення нікого не пустили, оскільки поліція проводила слідчі дії”, — вказали спостерігачі.

Деталі

За даними ОПОРИ, відсутні голова ОВК Руслан Кашніков (“Голос”) та заступник голови Тарас Дунець (“Громадянська позиція”). Крім того, не з’явились на засідання:



Іванна Бабій (“Європейська солідарність”)



Василь Білоус (“Свобода”)



Денис Жилюк (“Голос”)



Андрій Кур’ян (Партія Шарія)



Олександр Кушлик (“Слуга народу”)



Олександра Петрик (“Європейська солідарність”)



Іван Федів (“Слуга народу”)



Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.

Що було раніше

ОВК №87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів з голосування на довиборах до Верховної Ради. А вночі було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим.

Центральна виборча комісія станом на 15:50 30 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку.

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі №87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №87 голосували 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.