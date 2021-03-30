Довибори у Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів застопорився
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Станом на 15 годину вівторка, 30 березня, окружна виборча комісія округу №87 з довиборів у Верховну Раду в Івано-Франківській області після перерви не відновила свою роботу – відсутній кворум. Про це повідомляє пресслужба Громадської мережі "ОПОРА", передає УНН.
Цитата:
“Станом на 15:00 окружна виборча комісія округу № 87 не відновила роботу через відсутність 9 членів комісії. Комісія мала відновити засідання, яке вона перервала, о 12:00, однак на цю годину у приміщення нікого не пустили, оскільки поліція проводила слідчі дії”, — вказали спостерігачі.
Деталі
За даними ОПОРИ, відсутні голова ОВК Руслан Кашніков (“Голос”) та заступник голови Тарас Дунець (“Громадянська позиція”). Крім того, не з’явились на засідання:
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- Іванна Бабій (“Європейська солідарність”)
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- Василь Білоус (“Свобода”)
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- Денис Жилюк (“Голос”)
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- Андрій Кур’ян (Партія Шарія)
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- Олександр Кушлик (“Слуга народу”)
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- Олександра Петрик (“Європейська солідарність”)
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- Іван Федів (“Слуга народу”)
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Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.
Що було раніше
ОВК №87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів з голосування на довиборах до Верховної Ради. А вночі було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим.
Центральна виборча комісія станом на 15:50 30 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку.
Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.
Доповнення
28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі №87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №87 голосували 43,96%.
Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.
У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.