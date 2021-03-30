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В окрузі на Прикарпатті 14 дільничних виборчих комісій перераховують голоси - ОПОРА

В окрузі на Прикарпатті 14 дільничних виборчих комісій перераховують голоси - ОПОРА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Окружна виборча комісія (ОВК) округу №87 в Івано-Франківській області відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів з голосування на довиборах до Верховної Ради. Про це повідомляють спостерігачі Громадської мережі "ОПОРА", передає УНН.

Цитата:

"Окружна виборча комісія округу №87 відправила 14 дільничних виборчих комісії на повторний підрахунок голосів. Частину через пошкодження цілісності упаковки, а частину - неналежне маркування пакетів з виборчою документацією, що має досить сумнівні підстави", - вказали спостерігачі ОПОРИ.

Деталі

За даними ОПОРИ, вночі було повідомлення про замінування, яке не підтвердилось. "Частина членів ОВК вийшла, інша частина у кількості 10 людей в той час залишилась у приміщенні для голосування. Це мінімальна необхідна кількість членів комісії для повноважного проведення засідання", - додали спостерігачі.

Також вказано, що "пізно вночі з засідання пішов голова окружної виборчої комісії та системний адміністратор, у яких погіршилось самопочуття". "Деякий час ОВК була без системного адміністратора, оскільки інший працівник вже хворів з дня голосування. Втім, вночі на прохання членів ОВК, цей працівник вийшов на роботу замість свого колеги, який пішов", - вели далі спостерігачі.

"За попередньої інформацією, 81 виборча комісія здала протоколи, 14 відправили на повторний підрахунок з причин пошкодження цілісності упаковки, а частину з неналежного маркування пакетів з виборчою документацією. Зокрема, на деяких пакетах було відсутнє прізвище члена ДВК, а був лише підпис, на деяких був відсутній напис “виборчі бюлетені”, - розповіли в ОПОРІ.

Коментар юриста:

“Аналізуючи рішення ОВК, можемо сказати, що щодо низки рішень ОВК ТВО 87 про перерахунок у спостерігачів ОПОРИ виникають сумніви в обгрунтованості їх прийняття та у дотриманні зазначених критеріїв, адже у цих випадках на всіх пакетах з виборчою документацією містилися підписи всіх членів комісії та печатки комісії, кількість бюлетенів та прізвище кандидата, номер виборчої дільниці, а не було зазначено лише певних деталей опису, як то до прикладу, слів “виборчі бюлетені”. Також пакети містили певні пошкодження при транспортуванні, які проте не завжди можна було трактувати саме як ознаки розпечатування пакетів, оскільки такі пошкодження не могли призвести до заміни документації в пакеті. Безперечно частина рішень, зокрема і у тих випадках коли протокол підрахунку голосів не був запакований, не викликають зауважень, всі рішення ОВК про перерахунок на цей час є чинним та повинні бути виконаним у випадку, якщо жоден з суб’єктів виборчого процесу не скористається своїм правом на оскарження до адміністративного суду”, - зазначила старша радниця з юридичних питань Громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Коцюруба.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі №87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №87 голосували 43,96%.

Центральна виборча комісія станом на 13:40 30 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.

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