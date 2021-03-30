Довибори у ВР: в окрузі на Прикарпатті не можуть дорахувати протоколи

Деталі

Так, в одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 67,52% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (31,30%, або 10 496 голосів), Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,88%, або 9 686 голосів) та Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (28,73%, або 9 633 голосів).

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Відзначимо, за повідомленням на сторінці координатора проекту "ЧЕСНО.Фільтруй суд" на Івано-Франківщині Віталія Світлика, який поділився відповідним відео, "повідомили, що ОВК у 87 окрузі замінували, вивели звідти членів ДВК на вулицю. Зараз ОВК роботу відновила". Поліція області наразі повідомлень щодо інциденту не оприлюднювала.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:



20,99% в окрузі №50 (Донецька область)



35,05% в окрузі №87 (Івано-Франківська область)



Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №50 голосували 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.